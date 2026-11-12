Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 185
Ash-Shu'ara
185
26:185
قالوا انما انت من المسحرين ١٨٥
قَالُوٓا۟ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ١٨٥
قَالُوٓاْ
ﱇ
إِنَّمَآ
ﱈ
أَنتَ
ﱉ
مِنَ
ﱊ
ٱلۡمُسَحَّرِينَ
ﱋ
١٨٥
ﱌ
Они сказали: «Ты - всего лишь один из околдованных.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.