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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 184
Ash-Shu'ara
184
26:184
واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين ١٨٤
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ١٨٤
وَٱتَّقُواْ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَكُمۡ
ﱃ
وَٱلۡجِبِلَّةَ
ﱄ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱅ
١٨٤
ﱆ
Бойтесь Того, Кто сотворил вас и первые поколения».
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