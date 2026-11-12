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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 182
Ash-Shu'ara
182
26:182
وزنوا بالقسطاس المستقيم ١٨٢
وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ١٨٢
وَزِنُواْ
ﳚ
بِٱلۡقِسۡطَاسِ
ﳛ
ٱلۡمُسۡتَقِيمِ
ﳜ
١٨٢
ﳝ
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