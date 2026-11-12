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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 181
Ash-Shu'ara
181
26:181
۞ اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ١٨١
۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١٨١
۞ أَوۡفُواْ
ﳒ ﳓ
ٱلۡكَيۡلَ
ﳔ
وَلَا
ﳕ
تَكُونُواْ
ﳖ
مِنَ
ﳗ
ٱلۡمُخۡسِرِينَ
ﳘ
١٨١
ﳙ
Наполняйте меру полностью и не будьте одними из тех, кто наносит урон.
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