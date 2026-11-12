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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 176
Ash-Shu'ara
176
26:176
كذب اصحاب الايكة المرسلين ١٧٦
كَذَّبَ أَصْحَـٰبُ لْـَٔيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٧٦
كَذَّبَ
ﲰ
أَصۡحَٰبُ
ﲱ
لۡـَٔيۡكَةِ
ﲲ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﲳ
١٧٦
ﲴ
Жители Айки сочли лжецами посланников.
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