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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 173
Ash-Shu'ara
173
26:173
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ١٧٣
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١٧٣
وَأَمۡطَرۡنَا
ﲘ
عَلَيۡهِم
ﲙ
مَّطَرٗاۖ
ﲚﲛ
فَسَآءَ
ﲜ
مَطَرُ
ﲝ
ٱلۡمُنذَرِينَ
ﲞ
١٧٣
ﲟ
и пролили на них дождь. Как же пагубен дождь тех, кого предостерегали!
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