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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 172
Ash-Shu'ara
172
26:172
ثم دمرنا الاخرين ١٧٢
ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ١٧٢
ثُمَّ
ﲔ
دَمَّرۡنَا
ﲕ
ٱلۡأٓخَرِينَ
ﲖ
١٧٢
ﲗ
Затем Мы уничтожили остальных
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Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.