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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 171
Ash-Shu'ara
171
26:171
الا عجوزا في الغابرين ١٧١
إِلَّا عَجُوزًۭا فِى ٱلْغَـٰبِرِينَ ١٧١
إِلَّا
ﲏ
عَجُوزٗا
ﲐ
فِي
ﲑ
ٱلۡغَٰبِرِينَ
ﲒ
١٧١
ﲓ
кроме старухи, которая оказалась среди оставшихся позади.
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