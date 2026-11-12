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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 169
Ash-Shu'ara
169
26:169
رب نجني واهلي مما يعملون ١٦٩
رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ١٦٩
رَبِّ
ﲅ
نَجِّنِي
ﲆ
وَأَهۡلِي
ﲇ
مِمَّا
ﲈ
يَعۡمَلُونَ
ﲉ
١٦٩
ﲊ
Господи! Спаси меня и мою семью от того, что они совершают».
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