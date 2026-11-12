Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 167
Ash-Shu'ara
167
26:167
قالوا لين لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين ١٦٧
قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١٦٧
قَالُواْ
ﱶ
لَئِن
ﱷ
لَّمۡ
ﱸ
تَنتَهِ
ﱹ
يَٰلُوطُ
ﱺ
لَتَكُونَنَّ
ﱻ
مِنَ
ﱼ
ٱلۡمُخۡرَجِينَ
ﱽ
١٦٧
ﱾ
Они сказали: «О Лут (Лот), если ты не прекратишь, то окажешься одним из тех, кто был изгнан».
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.