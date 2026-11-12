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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 163
Ash-Shu'ara
163
26:163
فاتقوا الله واطيعون ١٦٣
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٦٣
فَٱتَّقُواْ
ﱓ
ٱللَّهَ
ﱔ
وَأَطِيعُونِ
ﱕ
١٦٣
ﱖ
Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне.
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