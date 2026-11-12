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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 162
Ash-Shu'ara
162
26:162
اني لكم رسول امين ١٦٢
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٦٢
إِنِّي
ﱎ
لَكُمۡ
ﱏ
رَسُولٌ
ﱐ
أَمِينٞ
ﱑ
١٦٢
ﱒ
Я являюсь посланником к вам, достойным доверия.
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