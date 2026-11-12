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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 157
Ash-Shu'ara
157
26:157
فعقروها فاصبحوا نادمين ١٥٧
فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا۟ نَـٰدِمِينَ ١٥٧
فَعَقَرُوهَا
ﳉ
فَأَصۡبَحُواْ
ﳊ
نَٰدِمِينَ
ﳋ
١٥٧
ﳌ
Но они подрезали ей поджилки и стали сожалеть об этом.
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