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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 155
Ash-Shu'ara
155
26:155
قال هاذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ١٥٥
قَالَ هَـٰذِهِۦ نَاقَةٌۭ لَّهَا شِرْبٌۭ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍۢ مَّعْلُومٍۢ ١٥٥
قَالَ
ﲷ
هَٰذِهِۦ
ﲸ
نَاقَةٞ
ﲹ
لَّهَا
ﲺ
شِرۡبٞ
ﲻ
وَلَكُمۡ
ﲼ
شِرۡبُ
ﲽ
يَوۡمٖ
ﲾ
مَّعۡلُومٖ
ﲿ
١٥٥
ﳀ
Он сказал: «Вот верблюдица! Она должна пить, и вы должны пить по определенным дням.
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