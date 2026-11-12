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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 148
Ash-Shu'ara
148
26:148
وزروع ونخل طلعها هضيم ١٤٨
وَزُرُوعٍۢ وَنَخْلٍۢ طَلْعُهَا هَضِيمٌۭ ١٤٨
وَزُرُوعٖ
ﲊ
وَنَخۡلٖ
ﲋ
طَلۡعُهَا
ﲌ
هَضِيمٞ
ﲍ
١٤٨
ﲎ
среди посевов и финиковых пальм с нежными плодами,
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