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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 146
Ash-Shu'ara
146
26:146
اتتركون في ما هاهنا امنين ١٤٦
أَتُتْرَكُونَ فِى مَا هَـٰهُنَآ ءَامِنِينَ ١٤٦
أَتُتۡرَكُونَ
ﲀ
فِي
ﲁ
مَا
ﲂ
هَٰهُنَآ
ﲃ
ءَامِنِينَ
ﲄ
١٤٦
ﲅ
Неужели вы будете оставлены в безопасности среди того, что есть здесь,
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