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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 143
Ash-Shu'ara
143
26:143
اني لكم رسول امين ١٤٣
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٤٣
إِنِّي
ﱪ
لَكُمۡ
ﱫ
رَسُولٌ
ﱬ
أَمِينٞ
ﱭ
١٤٣
ﱮ
Я являюсь посланником к вам, достойным доверия.
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