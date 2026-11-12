Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 141
Ash-Shu'ara
141
26:141
كذبت ثمود المرسلين ١٤١
كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤١
كَذَّبَتۡ
ﱞ
ثَمُودُ
ﱟ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱠ
١٤١
ﱡ
Самудяне сочли лжецами посланников.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.