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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ash-Shu'ara Ая 132
Ash-Shu'ara
132
26:132
واتقوا الذي امدكم بما تعلمون ١٣٢
وَٱتَّقُوا۟ ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ١٣٢
وَٱتَّقُواْ
ﳇ
ٱلَّذِيٓ
ﳈ
أَمَدَّكُم
ﳉ
بِمَا
ﳊ
تَعۡلَمُونَ
ﳋ
١٣٢
ﳌ
Бойтесь Того, Кто помог вам тем, что вам известно.
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