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Ash-Shu'ara
111
26:111
۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١
۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١
ﳦ ﳧ
ﳨ
ﳩ
ﳪ
ﳫ
ﳬ
Они сказали: «Неужели мы поверим тебе, если за тобой последовали самые жалкие люди?».
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
তারা বলল, ‘আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে?’