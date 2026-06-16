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Ash-Shu'ara
104
26:104
وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٠٤
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤
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Воистину, твой Господь - Могущественный, Милосердный.
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 26:103 до 26:104
إن في نبأ إبراهيم السابق لَعبرة لِمن يعتبر، وما صار أكثر الذين سمعوا هذا النبأ مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز القادر على الانتقام من المكذبين، الرحيم بعباده المؤمنين.