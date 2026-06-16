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Ash-Shu'ara
102
26:102
فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢
ﲧ
ﲨ
ﲩ
ﲪ
ﲫ
ﲬ
ﲭ
ﲮ
Если бы у нас была возможность вернуться, то мы стали бы верующими!».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Tunatamani tupatiwe fursa ya kurudi ulimwenguni tupate kuwa miongoni mwa wenye kuamini na kuokolewa.»