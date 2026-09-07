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Тафсир: Al-Mursalat 77:9
Al-Mursalat
9
77:9
واذا السماء فرجت ٩
وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ٩
وَإِذَا
ﲜ
ٱلسَّمَآءُ
ﲝ
فُرِجَتۡ
ﲞ
٩
ﲟ
когда расколется небо,
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 77:8 до 77:15
فإذا النجوم طُمست وذهب ضياؤها، وإذا السماء تصدَّعت، وإذا الجبال تطايرت وتناثرت وصارت هباء تَذْروه الرياح، وإذا الرسل عُيِّن لهم وقت وأجل للفصل بينهم وبين الأمم،
يقال:
لأيِّ يوم عظيم أخِّرت الرسل؟ أخِّرت ليوم القضاء والفصل بين الخلائق. وما أعلمك -أيها الإنسان- أيُّ شيء هو يوم الفصل وشدته وهوله؟ هلاك عظيم في ذلك اليوم للمكذبين بهذا اليوم الموعود.