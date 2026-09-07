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Тафсир: Al-Mursalat 77:8
Al-Mursalat
8
77:8
فاذا النجوم طمست ٨
فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ٨
فَإِذَا
ﲘ
ٱلنُّجُومُ
ﲙ
طُمِسَتۡ
ﲚ
٨
ﲛ
Когда погаснут звезды,
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Basi nyota zitakapofutwa na mwangaza wake ukaondoka,