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Тафсир: Al-Mursalat 77:7
Al-Mursalat
7
77:7
انما توعدون لواقع ٧
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌۭ ٧
إِنَّمَا
ﲔ
تُوعَدُونَ
ﲕ
لَوَٰقِعٞ
ﲖ
٧
ﲗ
Обещанное вам непременно сбудется.
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Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وجملة ( إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ) جواب القسم ، وجئ بها مؤكدة ، لتقوية تحقيق وقوع الجواب ، وما وعدوا به هو البعث والحساب .أى : وحق الرياح المرسلة لعذاب المشركين . . وحق الملائكة الذين نرسلهم بوحينا للتفريق بين الحق والباطل ، ولتبليغ رسلنا ما كلفناهم به . . إنكم - أيها الكافرون - لمبعوثون ومحاسبون على أعمالكم يوم القيامة الذى لا شك فى وقوعه وحصوله وثبوته .