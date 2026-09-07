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Тафсир: Al-Mursalat 77:7
Al-Mursalat
7
77:7
انما توعدون لواقع ٧
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌۭ ٧
إِنَّمَا
ﲔ
تُوعَدُونَ
ﲕ
لَوَٰقِعٞ
ﲖ
٧
ﲗ
Обещанное вам непременно сбудется.
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هذا جواب ما تقدم من القسم ; أي ما توعدون من أمر القيامة لواقع بكم ونازل عليكم .