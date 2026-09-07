Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Тафсир: Al-Mursalat 77:6
Al-Mursalat
6
77:6
عذرا او نذرا ٦
عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ٦
عُذۡرًا
ﲐ
أَوۡ
ﲑ
نُذۡرًا
ﲒ
٦
ﲓ
для оправдания или предостережения.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (٦)
] ئهو وهحییه لهلایهن خوای گهورهوه ئههێنن تا خهڵكى عوزریان نهمێنێت، وه ئینزارو ئاگاداركردنهوهیشه له سزای خوای گهوره ئهگهر ئیمان نههێنن.