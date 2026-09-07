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Тафсир: Al-Mursalat 77:50
Al-Mursalat
50
77:50
فباي حديث بعده يومنون ٥٠
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠
فَبِأَيِّ
ﳜ
حَدِيثِۭ
ﳝ
بَعۡدَهُۥ
ﳞ
يُؤۡمِنُونَ
ﳟ
٥٠
ﳠ
В какой же рассказ после этого вы уверуете?
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 77:49 до 77:50
هلاك وعذاب شديد يوم القيامة للمكذبين بآيات الله، إن لم يؤمنوا بهذا القرآن، فبأي كتاب وكلام بعده يؤمنون؟ وهو المبيِّن لكل شيء، الواضح في حكمه وأحكامه وأخباره، المعجز في ألفاظه ومعانيه.