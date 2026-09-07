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Тафсир: Al-Mursalat 77:50
Al-Mursalat
50
77:50
فباي حديث بعده يومنون ٥٠
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠
فَبِأَيِّ
ﳜ
حَدِيثِۭ
ﳝ
بَعۡدَهُۥ
ﳞ
يُؤۡمِنُونَ
ﳟ
٥٠
ﳠ
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Tafseer Jalalayn
﴿فَبِأَیِّ حَدِیثِۭ بَعۡدَهُۥ﴾ أَيْ الْقُرْآن ﴿یُؤۡمِنُونَ ٥٠﴾ أَيْ لَا يَمْكَن إيمَانهمْ بِغَيْرِهِ مِنْ كُتُب اللَّه بَعْد تَكْذِيبهمْ بِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْإِعْجَاز الَّذِي لم يشتمل عليه غيره