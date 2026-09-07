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Тафсир: Al-Mursalat 77:5
Al-Mursalat
5
77:5
فالملقيات ذكرا ٥
فَٱلْمُلْقِيَـٰتِ ذِكْرًا ٥
فَٱلۡمُلۡقِيَٰتِ
ﲍ
ذِكۡرًا
ﲎ
٥
ﲏ
и передающими Напоминание
Тафсиры
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Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafseer Al-Baghawi
"فالملقيات ذكراً"
، يعني الملائكة تلقي الذكر إلى الأنبياء،
نظيرها:
"يلقي الروح من أمره"
(غافر- 15)
.