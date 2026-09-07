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Тафсир: Al-Mursalat 77:48
Al-Mursalat
48
77:48
واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ٤٨
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ ٤٨
وَإِذَا
ﳑ
قِيلَ
ﳒ
لَهُمُ
ﳓ
ٱرۡكَعُواْ
ﳔ
لَا
ﳕ
يَرۡكَعُونَ
ﳖ
٤٨
ﳗ
Когда им говорят: «Поклонитесь!». - они не кланяются.
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
أي إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه.