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Тафсир: Al-Mursalat 77:48
Al-Mursalat
48
77:48
واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ٤٨
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُوا۟ لَا يَرْكَعُونَ ٤٨
وَإِذَا
ﳑ
قِيلَ
ﳒ
لَهُمُ
ﳓ
ٱرۡكَعُواْ
ﳔ
لَا
ﳕ
يَرۡكَعُونَ
ﳖ
٤٨
ﳗ
Когда им говорят: «Поклонитесь!». - они не кланяются.
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Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف العبادات،
وقيل لهم:
{ ارْكَعُوا }
امتنعوا من ذلك.فأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذا؟\"