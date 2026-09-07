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Тафсир: Al-Mursalat 77:47
Al-Mursalat
47
77:47
ويل يوميذ للمكذبين ٤٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٧
وَيۡلٞ
ﳍ
يَوۡمَئِذٖ
ﳎ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﳏ
٤٧
ﳐ
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью!
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Maangamivu na adhabu kali Siku ya Kiyama kwa wenye kuikanusha Siku ya kuhesabiwa na kulipwa.