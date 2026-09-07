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Тафсир: Al-Mursalat 77:46
Al-Mursalat
46
77:46
كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ٤٦
كُلُوا۟ وَتَمَتَّعُوا۟ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ٤٦
كُلُواْ
ﳇ
وَتَمَتَّعُواْ
ﳈ
قَلِيلًا
ﳉ
إِنَّكُم
ﳊ
مُّجۡرِمُونَ
ﳋ
٤٦
ﳌ
Вкушайте и наслаждайтесь недолго, ведь вы являетесь грешниками.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kisha Mwenyezi Mungu Akawaonya makafiri kwa kusema, «Kuleni aina ya vyakula vya ladha duniani na stareheni kwa matamanio yake yenye kumalizika kwa muda mchache, hakika nyinyi ni wahalifu kwa kumshirikisha kwenu Mwenyezi Mungu.»