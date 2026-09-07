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Тафсир: Al-Mursalat 77:44
Al-Mursalat
44
77:44
انا كذالك نجزي المحسنين ٤٤
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٤٤
إِنَّا
ﲾ
كَذَٰلِكَ
ﲿ
نَجۡزِي
ﳀ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﳁ
٤٤
ﳂ
Так Мы вознаграждаем творящих добро.
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Al-Qurtubi
إنا كذلك نجزي المحسنين أي نثيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وأعمالهم في الدنيا .