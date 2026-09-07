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Тафсир: Al-Mursalat 77:43
Al-Mursalat
43
77:43
كلوا واشربوا هنييا بما كنتم تعملون ٤٣
كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٣
كُلُواْ
ﲷ
وَٱشۡرَبُواْ
ﲸ
هَنِيٓـَٔۢا
ﲹ
بِمَا
ﲺ
كُنتُمۡ
ﲻ
تَعۡمَلُونَ
ﲼ
٤٣
ﲽ
Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершали!
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
‘তোমাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।’