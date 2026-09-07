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Тафсир: Al-Mursalat 77:41
Al-Mursalat
41
77:41
ان المتقين في ظلال وعيون ٤١
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَـٰلٍۢ وَعُيُونٍۢ ٤١
إِنَّ
ﲭ
ٱلۡمُتَّقِينَ
ﲮ
فِي
ﲯ
ظِلَٰلٖ
ﲰ
وَعُيُونٖ
ﲱ
٤١
ﲲ
А богобоязненные, воистину, пребудут среди сеней и источников
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"إن المتقين في ظلال"
، جمع ظل أي في ظلال الشجر،
"وعيون"
، الماء.