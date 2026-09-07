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Тафсир: Al-Mursalat 77:40
Al-Mursalat
40
77:40
ويل يوميذ للمكذبين ٤٠
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٠
وَيۡلٞ
ﲩ
يَوۡمَئِذٖ
ﲪ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
ﲫ
٤٠
ﲬ
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью!
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Fi Zilal al-Quran
ویل .................... للمکذبین (40:77) ” تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے “۔