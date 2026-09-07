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Тафсир: Al-Mursalat 77:39
Al-Mursalat
39
77:39
فان كان لكم كيد فكيدون ٣٩
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌۭ فَكِيدُونِ ٣٩
فَإِن
ﲣ
كَانَ
ﲤ
لَكُمۡ
ﲥ
كَيۡدٞ
ﲦ
فَكِيدُونِ
ﲧ
٣٩
ﲨ
Если у вас есть какая-нибудь хитрость, то ухитритесь против Меня!
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣٩)
] ئهگهر ههر نهخشهو پیلان و فێڵێكتان ههیه بۆ ئهوهی كه خۆتان ڕزگار بكهن فهرموو بیكهن، بهڵام كهس تواناو دهسهڵاتی نیه.