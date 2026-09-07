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Тафсир: Al-Mursalat 77:38
Al-Mursalat
38
77:38
هاذا يوم الفصل جمعناكم والاولين ٣٨
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَـٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ٣٨
هَٰذَا
ﲜ
يَوۡمُ
ﲝ
ٱلۡفَصۡلِۖ
ﲞﲟ
جَمَعۡنَٰكُمۡ
ﲠ
وَٱلۡأَوَّلِينَ
ﲡ
٣٨
ﲢ
Вот День различения! Мы собрали вас и тех, кто был прежде.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
‘এটাই ফয়সালার দিন, আমরা একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং পূৰ্ববর্তীদেরকে।’