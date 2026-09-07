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Тафсир: Al-Mursalat 77:36
Al-Mursalat
36
77:36
ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦
وَلَا
ﲓ
يُؤۡذَنُ
ﲔ
لَهُمۡ
ﲕ
فَيَعۡتَذِرُونَ
ﲖ
٣٦
ﲗ
и не будет им дозволено оправдываться.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
wala hawatapewa idhini ya kusema wakatoa nyudhuru, kwa kuwa hawatakuwa na udhuru wowote.