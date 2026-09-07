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Тафсир: Al-Mursalat 77:36
Al-Mursalat
36
77:36
ولا يوذن لهم فيعتذرون ٣٦
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٣٦
وَلَا
ﲓ
يُؤۡذَنُ
ﲔ
لَهُمۡ
ﲕ
فَيَعۡتَذِرُونَ
ﲖ
٣٦
ﲗ
и не будет им дозволено оправдываться.
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
Вы читаете тафсир для группы стихов 77:36 до 77:37
وقوله - تعالى - ( وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ) معطوف على ما قبله . أى : فى يوم القيامة لا ينطق هؤلاء المجرمون نطقا يفيدهم ، ولا يؤذن لهم فى الاعتذار عما ارتكبوه من سوء ، حتى يقبل اعتذارهم ، وإنما يرفض اعتذارهم رفضاً تاماً ، لأنه قد جاء فى غير وقته وأوانه .يقال : اعتذرت إلى فلان ، إذا أتيت له بعذر يترتب عليه محو الإِساءة .