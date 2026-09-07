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Тафсир: Al-Mursalat 77:35
Al-Mursalat
35
77:35
هاذا يوم لا ينطقون ٣٥
هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ٣٥
هَٰذَا
ﲎ
يَوۡمُ
ﲏ
لَا
ﲐ
يَنطِقُونَ
ﲑ
٣٥
ﲒ
В тот день они будут безмолвствовать,
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Tafseer Jalalayn
﴿هَـٰذَا﴾ أَيْ يَوْم الْقِيَامَة ﴿یَوۡمُ لَا یَنطِقُونَ ٣٥﴾ فيه بشيء