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Тафсир: Al-Mursalat 77:33
Al-Mursalat
33
77:33
كانه جمالت صفر ٣٣
كَأَنَّهُۥ جِمَـٰلَتٌۭ صُفْرٌۭ ٣٣
كَأَنَّهُۥ
ﲆ
جِمَٰلَتٞ
ﲇ
صُفۡرٞ
ﲈ
٣٣
ﲉ
который выглядит словно желтые верблюды.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿كَأَنَّهُۥ جِمَـٰلَـٰتࣱ﴾ جمع جمالة جَمْع جَمَل وَفِي قِرَاءَة {جِمَـٰلَتࣱ} ﴿صُفۡرࣱ ٣٣﴾ فِي هَيْئَتهَا وَلَوْنهَا وَفِي الْحَدِيث شِرَار النَّاس أَسْوَد كَالْقِيرِ وَالْعَرَب تُسَمِّي سُود الْإِبِل صُفْرًا لِشَوْبِ سَوَادهَا بِصُفْرَةٍ فَقِيلَ صُفْر فِي الْآيَة بِمَعْنَى سُود لِمَا ذُكِرَ وَقِيلَ لَا وَالشَّرَر جَمْع شرارة والقير القار