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Тафсир: Al-Mursalat 77:32
Al-Mursalat
32
77:32
انها ترمي بشرر كالقصر ٣٢
إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَرٍۢ كَٱلْقَصْرِ ٣٢
إِنَّهَا
ﲁ
تَرۡمِي
ﲂ
بِشَرَرٖ
ﲃ
كَٱلۡقَصۡرِ
ﲄ
٣٢
ﲅ
а он бросает искры, подобные замку,
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
নিশ্চয় জাহান্নাম উৎক্ষেপন করবে বৃহৎ স্ফুলিংগ অট্টালিকাতুল্য,