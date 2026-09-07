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Тафсир: Al-Mursalat 77:31
Al-Mursalat
31
77:31
لا ظليل ولا يغني من اللهب ٣١
لَّا ظَلِيلٍۢ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ٣١
لَّا
ﱺ
ظَلِيلٖ
ﱻ
وَلَا
ﱼ
يُغۡنِي
ﱽ
مِنَ
ﱾ
ٱللَّهَبِ
ﱿ
٣١
ﲀ
Не прохладна она и от пламени не избавляет,
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kivuli hiko hakimfanyi mtu ahifadhike na joto la Siku hiyo wala hakizuii muwako wa Moto chochote.