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Тафсир: Al-Mursalat 77:30
Al-Mursalat
30
77:30
انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ٣٠
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّۢ ذِى ثَلَـٰثِ شُعَبٍۢ ٣٠
ٱنطَلِقُوٓاْ
ﱳ
إِلَىٰ
ﱴ
ظِلّٖ
ﱵ
ذِي
ﱶ
ثَلَٰثِ
ﱷ
شُعَبٖ
ﱸ
٣٠
ﱹ
Ступайте к тени с тремя разветвлениями.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Endeni mjifinike kwenye kivuli cha moshi wa moto wa Jahanamu ambacho hapo panachembuka vipande vitatu.