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Тафсир: Al-Mursalat 77:29
Al-Mursalat
29
77:29
انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ٢٩
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢٩
ٱنطَلِقُوٓاْ
ﱬ
إِلَىٰ
ﱭ
مَا
ﱮ
كُنتُم
ﱯ
بِهِۦ
ﱰ
تُكَذِّبُونَ
ﱱ
٢٩
ﱲ
Ступайте к тому, что вы считали ложью!
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العربية
Al-Qurtubi
أي يقال للكفار سيروا " إلى ما كنتم به تكذبون " من العذاب يعني النار , فقد شاهدتموها عيانا .