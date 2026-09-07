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Тафсир: Al-Mursalat 77:27
Al-Mursalat
27
77:27
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَـٰمِخَـٰتٍۢ وَأَسْقَيْنَـٰكُم مَّآءًۭ فُرَاتًۭا ٢٧
وَجَعَلۡنَا
ﱠ
فِيهَا
ﱡ
رَوَٰسِيَ
ﱢ
شَٰمِخَٰتٖ
ﱣ
وَأَسۡقَيۡنَٰكُم
ﱤ
مَّآءٗ
ﱥ
فُرَاتٗا
ﱦ
٢٧
ﱧ
Разве Мы не воздвигли на ней незыблемые и высокие горы и не напоили вас пресной водой?
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السعدي Al-Sa'di
{ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ }
أي: جبالا ترسي الأرض، لئلا تميد بأهلها،
فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات أي:
الطوال العراض،
{ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا }
أي: عذبا زلالا،
قال تعالى:
{ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ }