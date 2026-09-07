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Тафсир: Al-Mursalat 77:26
Al-Mursalat
26
77:26
احياء وامواتا ٢٦
أَحْيَآءًۭ وَأَمْوَٰتًۭا ٢٦
أَحۡيَآءٗ
ﱝ
وَأَمۡوَٰتٗا
ﱞ
٢٦
ﱟ
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Tafsir Muyassar
Вы читаете тафсир для группы стихов 77:25 до 77:27
ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها، تضم على ظهرها أحياء لا يحصون، وفي بطنها أمواتًا لا يحصرون، وجعلنا فيها جبالا ثوابت عاليات؛ لئلا تضطرب بكم، وأسقيناكم ماءً عذبًا سائغًا؟